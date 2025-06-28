Жигунов отказался комментировать ремейк «Моей прекрасной няни»

Российский актер Сергей Жигунов, исполнитель главной роли в «Моей прекрасной няне», отреагировал на новость о готовящемся ремейке сериала. Об этом сообщает «Аиф».

Репортеры связались с супругой Жигунова Викторией, которая заявила, что актер не намерен комментировать данную информацию.

«Спасибо за обращение. Не комментирует», — сказала она.

Планируется, что ремейк «Моей прекрасной няни» выйдет на экраны в сентябре этого года. Он называется «Няня Оксана», авторы позиционируют его «как совершенно самостоятельный».

Главные роли сыграют юмористка и астролог Олеся Иванченко, а также звезда трилогии «Последний богатырь», сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» Виктор Хориняк.

Сюжет нового сериала таков: главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.