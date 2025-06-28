Хилькевич назвала человека, который помог ее семье преодолеть кризис

Анна Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Волковым. У них трое дочерей — 9-летняя Арианна, 6-летняя Анна-Мария и Оливия, которой еще не исполнилось года. Годы семейной жизни не всегда текли гладко. Был момент, когда казалось, что развода не избежать. Об этом пишет издание Woman.ru

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«Кризисы бывают у всех. Неважно, сколько вы вместе, сколько детей и сколько моментов прожито. Это был очень тяжелый период. Мы оба чувствовали, что теряем друг друга, и себя заодно», — сказала Анна.

Анна и Артур смогли справиться с ситуацией благодаря искренним разговорам и стремлению сохранить семью. Хилькевич очень благодарна своей сестре Наташе, которую она называет своим нравственным ориентиром с детских лет

«С ее стороны никакой магии. Только нужные слова, которые мы сами уже не могли подобрать. Они попали в точку, и это сработало», - отметила звезда.

По данным СМИ, Хилькевич выдвигает серьезные требования к няне для своих детей. Актриса ищет женщину с педагогическим образованием и внушительным опытом работы. Она должна быть умной и опрятной, уметь готовить детские блюда и увлекаться психологией.