Хилькевич назвала человека, который помог ее семье преодолеть кризис

Ирина Лебедева

Анна Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Волковым. У них трое дочерей — 9-летняя Арианна, 6-летняя Анна-Мария и Оливия, которой еще не исполнилось года. Годы семейной жизни не всегда текли гладко. Был момент, когда казалось, что развода не избежать. Об этом пишет издание Woman.ru

Хилькевич назвала человека, который помог ее семье преодолеть кризис
© РИА Новости
«Кризисы бывают у всех. Неважно, сколько вы вместе, сколько детей и сколько моментов прожито. Это был очень тяжелый период. Мы оба чувствовали, что теряем друг друга, и себя заодно», — сказала Анна.

Анна и Артур смогли справиться с ситуацией благодаря искренним разговорам и стремлению сохранить семью. Хилькевич очень благодарна своей сестре Наташе, которую она называет своим нравственным ориентиром с детских лет

«С ее стороны никакой магии. Только нужные слова, которые мы сами уже не могли подобрать. Они попали в точку, и это сработало», - отметила звезда.

По данным СМИ, Хилькевич выдвигает серьезные требования к няне для своих детей. Актриса ищет женщину с педагогическим образованием и внушительным опытом работы. Она должна быть умной и опрятной, уметь готовить детские блюда и увлекаться психологией.