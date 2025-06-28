Риэлтор рассказал о потенциальных арендаторах дачи Пугачевой

Алла Пугачева не смогла найти покупателя на свой особняк и решила попробовать получать доход сдавая его в аренду. Истринскую дачу певицы сняли с продажи и предлагают арендаторам за 700 тысяч рублей в месяц.

Константин Муравьев, риэлтор, рассказал АиФ, кто может снять коттедж за такие деньги.

«Потенциальных арендаторов, в первую очередь, привлечет звездный статус дачи. Ее может снять кто-то из фанатов. Дача может заинтересовать кого-то из состоятельных людей, чтобы арендовать ее и потом рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой», - объяснил он.

По информации Mash, семья Аллы Борисовны приняла решение пару месяцев назад. Владельцам не нравилось, что цена постепенно снижалась на 5-10 миллионов. Теперь поместье будут сдавать. На его территории расположены дом с камином, баром, бильярдом и лифтом, собственная береговая линия c пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр, а также релакс-зона.