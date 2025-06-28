Пригожин признался, что не захотел работать с Азизой

Иосиф Пригожин на YouTube-канале Амирана Сардарова заявил, что отказался сотрудничать с Азизой из-за ее характера.

Продюсер в 2007 году работал в программе «Ты — суперстар!» Победительницей стала певица Азиза. Иосиф Пригожин предложил ей подписать контракт – о чем очень быстро пожалел.

Как пишет издание passion.ru, его спасло то, что Азиза сама захотела подписать контракт карандашом.

«И потом мне говорит: „Давай, исполняй контракт“. Я взял и стер ластиком подпись. Осознал, что не хочу с ней работать. Мы с ней пересекаемся, видимся, она мне ничего плохого не сделала, но я понял, что попал бы в ад», — констатировал Пригожин.

Продюсер отметил, что у певицы очень сложный характер. Он привел в пример последний скандал, связанный с участием певицы на шоу «Маска».

«Я помню, как Азиза психанула и на всех газовала после того, как ушла из „Маски“ раньше времени. Она собиралась выиграть, что ли? Условно говоря, мы все играем. Да, так получилось, что открыли маску, никто не знал, что там Азиза, все думали — там Анита Цой. А она прокляла всех», — рассказал Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин начал сотрудничать с молодой рэп-исполнительницей Инстасамкой. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, это говорит о его сильном стремлении быть в тренде, на фоне чего он уже «свихнулся» и потерял творческий нюх.