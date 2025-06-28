Объявивший о помолвке Дмитрий Шепелев сделал заявление

Объявивший о помолвке с возлюбленной Дмитрий Шепелев раскрыл свое отношение к браку. В интервью для нового выпуска журнала «Антенна-Телесемь» телеведущий заявил, что штамп в паспорте «не гарантирует верности».

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Как оказалось, ранее выступавший против брака шоумен не поменял свою позицию. По мнению Дмитрия Шепелева, штамп в паспорте ни к чему не обязывает супругов и не является гарантией гармонии и верности в отношениях.

«Я по-прежнему считаю, что отметка в паспорте и статус „жена“, „замужем“ ни на что не влияют. Это не добавляет ответственности двум взрослым людям. Не гарантирует, что пара будет работать над отношениями, не гарантирует верности», — заявил телеведущий.

В качестве примера Дмитрий Шепелев привел неутешительную статистику разводов. Вместе с тем артист подчеркнул, что его решение жениться — взвешенный шаг.

«Мы вместе уже девять лет. И я хочу, чтобы в нашей копилке воспоминаний появилось еще одно важное событие», — объяснил Дмитрий Шепелев.

При этом шоумен отметил, что свадьба не является попыткой привлечь к себе внимание СМИ: «Это точно не игра на публику — это слишком дешевый прием».

Напомним, после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев начал отношения с Екатериной Тулуповой. Пара живет вместе с 2018 года, у них есть 4-летний сын Тихон. Этой весной стало известно, что телеведущий и его избранница планируют узаконить отношения.

Ранее Дмитрий Шепелев признался, почему не планировал жениться на Жанне Фриске.