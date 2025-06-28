Цыганова обрушилась на Пугачеву, назвавшую Резника «предателем»

Вика Цыганова раскритиковала Аллу Пугачеву, назвавшую автора своих песен Илью Резника «трусом» и «предателем».

Илья Резник признался, что перестал общаться с Аллой Пугачевой после того, как он пытался поздравить певицу с днем рождения. Но выслушал много нелестных слов и пришлось объясняться, «как мальчику».

«Она на следующий день прислала мне сообщение, что я — трус и предатель… Алла в том сообщении еще написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала „написать для себя молитву и доживать свою лицемерную жизнь, как удобненько“», — объяснил Илья Резник.

Цыганова убеждена, что эмигрировавшая артистка не имеет права рассуждать о предательстве и лицемерии, сообщает портал passion.ru.

«Иногда кажется, что эти люди живут в параллельной реальности или же на другой планете. Певица, сначала сбежавшая в Израиль, а затем на Кипр, называет поэта-песенника Илью Резника трусом и предателем. За что? Потому что он православный, верит в Бога, любит Родину и помогает бойцам. О трусости, предательстве и лицемерии рассуждает артистка с двойным гражданством, которая покинула страну в сложный период истории и бросила свой народ», — написала Виктория в Телеграм-канале.

Ранее Виктория Цыганова заявила, что те, кто отмывают репутацию Ани Лорак и поддерживают ее в получении российского гражданства, являются пособниками «развала нашей Родины изнутри».