Седокова рассказала о травле в соцсетях

Сразу после смерти Яниса Тиммы шквал хейта обрушился Анну Седокову. А возвращение певицы к обычной жизни окончательно взбесило недоброжелателей. Об этом пишет СтарХит.

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«Случайно увидела комментарий под постом трехмесячной давности, где я впервые вышла к людям. Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. Я впервые вышла из дома тогда. Вы не представляете сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома. Да, сейчас я выгляжу по-другому, да было очень сложно тогда. Да, не мое платье, не мой цвет волос. Но как же жестоки бывают люди добивая тех, кто уже лежит». — призналась Анна.

Но, по словам Седоковой, она сумела с этим справиться. Анна не принимает нападки хейтеров близко к сердцу.

«Удивительно как все это прошло мимо меня. Все эти тысячи злых комментариев. Мы видим то, что есть в нас. Я никогда не напишу кому-то, что кто-то не красив», — отметила певица.

Ранее Анну Седокову заподозрили в романе с Юрием Киселевым после смерти Яниса Тиммы.