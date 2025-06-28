Гагарина объяснила, почему отказалась работать с Фадеевым

Полина Гагарина в интервью на шоу «По каверочку» рассказала, почему в свое время не стала работать с продюсером Максимом Фадеевым. Несмотря на то, что Полине было тогда только 16 лет, она приняла осознанное и единственно правильное решение. Она отказалась от сотрудничества, почувствовав, что не сможет сработаться с Фадеевым.

«Мы совершенно разные люди. Я хорошо все понимала в 16 лет. Я уважала те песни, считала и считаю Фадеева большим музыкантом. Мне это нравилось. Но как пошла работа, мне не понравилось, и я сказала нет. Я единственная, кто не подписал контракт вообще ни с кем», — констатировала Гагарина.

Певица действительно строила свою карьеру самостоятельно, пишет издание super. Сначала поступила в Школу-студию МХАТ, затем сотрудничала с Константином Меладзе. В 2015 году Гагарина представила Россию на «Евровидении», где заняла второе место, а в 2024 стала первой российской исполнительницей, собравшей стадион «Лужники» на сольном концерте.

Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым знаменитость в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году знаменитости развелись. В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года брак распался.