В «Современнике» рассказали, что ждут возвращения Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, отбывший срок в колонии, возвращается к привычной работе. Артист будет служить в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12». Тем не менее, коллеги из «Современника» ждут Михаила в театре, который основал его отец Олег Ефремов.

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Главный бывший администратор театра Галина Лиштванова, проработавшая в этой 55 лет, годы, рассказала журналистам «Московского Комсомольца» о том, что на спектакли с участием Ефремова народ буквально ломился.

«Очень рада, что у Миши теперь есть постоянная работа, его взял в свой театр Никита Михалков. Но я надеюсь, что мы увидим Михаила и на сцене «Современника», который основал его отец почти 70 лет тому назад. Миша похож на своих родителей талантливую актрису и выдающегося педагога Аллу Борисовну Покровскую и отца Олега Николаевича Ефремова, который был в «Современнике» самым демократичным режиссером.

На спектакли, в которых был занят Миша зал был заполнен еще за два – три месяца до постановки!» рассказала Галина Андреевна.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов кардинально изменил образ жизни после освобождения из мест лишения свободы. Как сообщает KP.RU со ссылкой на информированный источник, актер полностью отказался от употребления алкоголя и больше не садится за руль автомобиля.