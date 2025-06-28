Подписчики осудили Примадонну с супругом за развлечения в Риме
Алла Пугачева из Израиля перебралась вместе с мужем и детьми на Кипр. Но на днях Примадонна решила съездить в Италию. Она снимала на видео своего мужа, а ролики выложила в блог. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Ой, красавчик!» – написала Пугачева.
Максим Галкин* предложил поснимать и ее. Но Алла Борисовна отказалась.
Фолловеры начали строчить гневные комментарии.
«Как вы могли уехать во время войны Израиля с Ираном? Ну что ж вы опять сбежали?»
Юморист-иноагент обычно отвечает на комментарии под своими постами. Но в этот раз на связь с подписчиками никто из звездной семьи пока не вышел.
Пугачева впервые покинула Кипр в этом году. В ближайшее время в ее планах значится отдых в Латвии.
* Максим Галкин признан иноагентом в РФ.