Подписчики осудили Примадонну с супругом за развлечения в Риме

Алла Пугачева из Израиля перебралась вместе с мужем и детьми на Кипр. Но на днях Примадонна решила съездить в Италию. Она снимала на видео своего мужа, а ролики выложила в блог. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Ой, красавчик!» – написала Пугачева.

Максим Галкин* предложил поснимать и ее. Но Алла Борисовна отказалась.

Фолловеры начали строчить гневные комментарии.

«Как вы могли уехать во время войны Израиля с Ираном? Ну что ж вы опять сбежали?»

Юморист-иноагент обычно отвечает на комментарии под своими постами. Но в этот раз на связь с подписчиками никто из звездной семьи пока не вышел.

Пугачева впервые покинула Кипр в этом году. В ближайшее время в ее планах значится отдых в Латвии.

* Максим Галкин признан иноагентом в РФ.