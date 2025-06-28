Группа «Звери» планирует вернуться на российскую сцену

Весной 2025 года состоялась премьера картины «Все, что тебя касается». В центре сюжета — частная история о любви обычных людей людей.

Название отсылает к творчеству группы «Звери», которая тоже появляется в картине, а ее музыка звучит на протяжении всего фильма.

Рома Зверь (Билык) появился на публике на звездном показе картины после череды отмен концертов осенью 2024 года, пишут news.ru.

В ноябре прошлого года выступление группы отменили в Твери по инициативе местной администрации.

«Причина — „неоднозначная позиция артиста“. К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение. Мы вернем каждому полную стоимость билетов», — написали музыканты в «ВКонтакте».

Ранее выступление группы было отменено на ПМЭФ-2023. Вместо «Зверей» выступили группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

24 февраля 2022 года группа «Звери» в социальных сетях высказалась против проведения специальной военной операции.

Позднее пост с критикой СВО был удален, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетили Донбасс, где они выступили перед бойцами.

По информации на сайте группы «Звери», в 2025 году коллектив даст концерты в августе, октябре и ноябре в разных городах России.

Кроме того, недавно Билык удивил поклонников и ценителей искусства, представив свою вторую персональную фотовыставку «Привиделось» в Музее современного искусства Эрарта в Петербурге.