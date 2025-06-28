Эксперт объяснил, почему внешность Анны Асти изменилась к худшему

Поклонники активно обсуждают внешний вид певицы Анны Асти, которая недавно отметила свой день рождения. Большинство мнений сходится на том, что она сделала неудачную пластику и в итоге стала выглядеть старше своего возраста.

Игорь Короткий, пластический хирург, сказал журналистам Общественной службы новостей, что лицо певицы действительно демонстрирует последствия некоторых вмешательств.

«Видно, что в щеках у нее филлеры, причем они установлены довольно странно, что делает щеки певицы чрезмерно опухшими. Наблюдается некая гиперболизация. Да, губы однозначно увеличены. И видно, что звезда любит данную процедуру, потому что мы видим, как сильно форма рта изменилась. Я бы скорректировал, честно говоря», — сказал эксперт.

Но хирург призвал не спешит с выводами о том, что процедуры могли испортить внешний вид артистки. Период восстановления после операции может длиться от 1 года до 2 лет, поэтому сейчас делать выводы рано.

«У каждого из нас после пластики ткани заживают по-разному. Кто-то склонен к отечности, а кто-то нет. Анна, судя по всему, как раз из категории, у кого высокая вероятность отечности даже не из-за пластики, а в принципе — такая физиологическая природа у человека», — пояснил спикер.

Свое 35-летие Анна Асти отметила в Особняке на Волхонке. В личном блоге певица пошутила, что поводом для праздника стала «очень красивая дата»:

«Не буду говорить, какая именно, чтобы мне не было плохо».