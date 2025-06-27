Жена Natan объяснила, почему простила ему измены

Супруга Natan простила неверного мужа после громкого скандала на реалити-шоу. Анастасия Швецова опубликовала в личном блоге ролик, в котором объяснила своё решение. Женщина отметила, что тяжёлые времена изменили их обоих — она, например, сместила фокус на себя и перестала контролировать мужа.

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«Я училась жить для себя, заботиться о себе, быть не только мамой, но и женщиной, снова почувствовать связь с собой. Со временем я начала замечать и его перемены. Он не просто пытался вернуть меня — он менялся для себя», — рассказала Швецова и подчеркнула, что при этом Natan продолжал быть рядом с детьми, а это «поступок, который говорит сам за себя».

По словам Анастасии, со временем они с Natan снова начали общаться как друзья, потом как партнеры в воспитании детей, а после она «увидела в нём человека, который может нести ответственность за семью».

«Любовь — это не про идеальность. Это про выбор, труд, прощение и веру. Я знаю, что у многих нет причин ему доверять, и эти причины есть только у меня. Но я верю, что каждый человек заслуживает шанс на перемены. И если вдруг всё снова пойдет не так, я знаю, что не потеряю себя», — заключила Швецова.

Анастасия Швецова и Алишер Мирзохонов (настоящее имя Natan) поженились в 2012 году. У пары двое детей — сыновья Натанаэль и Ратмир. О проблемах в браке артиста стало известно после его участия в реалити-шоу, в котором он флиртовал с блогером Лерчек и певицей Бьянкой.