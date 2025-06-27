Лолита раскрыла причину выхода на сцену в прозрачном комбинезоне

Певица Лолита Милявская в интервью Алексею Сухареву призналась, что перформанс с прозрачным комбинезоном на фестивале «Жара» в 2017 году был спонтанным. По ее словам, она просто поддалась эмоциям от знакомства с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Лолита призналась, что выпила с Линдеманном.

«И поэтому сняла тунику и осталась в неглиже. Виски с колой с лидером Rammstein. Я так обрадовалась, что мы познакомились», — добавила она, отметив, что с тех пор она дружит с Линдеманном.

Также певица заявила, что солист Rammstein «вытащил ее из бассейна, где были какие-то провода» и тем самым спас ей жизнь. Лолита подчеркнула, что после этого солист Rammstein отгонял всех людей от бассейна».

Также она рассказала, что в тот период специально выбирала неудачные с точки зрения общественного мнения наряды, потому что «треш-стиль» помогал раскрыть ее творческий замысел.