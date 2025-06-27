76-летний Валерий Леонтьев выступил во Франции и произвел фурор

Народный артист России Валерий Леонтьев в прошлом году объявил, что ушел со сцены. Но при этом певец не отказался от частных мероприятий. Так, исполнитель хита "Казанова" 26 июня выступил в городке Болье-сюр-Мер на Лазурном берегу.

Артист вышел на сцену и показал шоу, как в свои лучшие годы. Для мини-концерта певец выбрал черную майку с очень глубоким разрезом, темные штаны с кожаными вставками и пиджак с бело-красно-черным принтом.

На выступление Леонтьева попала стилист Анастасия Мальцева. По ее словам, Валерий произвел во Франции фурор. Публика приняла его с восторгом.

"Валерий Яковлевич — один из живущих ныне Богов, несмотря на 76 лет, горит, дарит, обогревает и пылает. Безупречен и внутренне, и внешне", — отметила она.

По слухам, народный артист согласился выступить на Лазурном берегу за очень хороший гонорар. Якобы артисту заплатили 15 миллионов рублей.

Напомним, что после отъезда в США о Валерии Леонтьеве почти ничего неизвестно. Певец буквально пропал со всех радаров. А ведь до этого он активно работал: заседал в жюри телешоу "Голос. 60+", а в декабре 2021-го спел на "Песне года", отработал новогодние телесъемки и частные концерты.

В Америку артист переехал к семье. Жена певца живет за океаном уже 20 лет, там у нее бизнес. Долгое время музыкант разрывался между двумя странами — работал в России, а когда выдавалась минутка, спешил к жене.