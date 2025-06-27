Бородина и Сердюков улетели в свадебное путешествие

Молодожёны Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в свадебное путешествие на Алтай. Именно там около года назад влюблённые встретились на съёмках телешоу и закрутили роман.

© Super.ru

«Алтай — мое место силы. Место, где родилась наша любовь», — написала телеведущая в личном блоге.

Супруги посетили живописные места, где не забывали делать снимки для блога — Ксения опубликовала десятки сторис. Также путешественники приготовили на костре уху, а вечером отведали пельмени и запили их настойкой — ужин сопровождала живая музыка.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков связали себя узами брака 3 июня в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village» спустя 20 дней после росписи. По словам самой экс-ведущей «Дома-2», проводить в один день оба события неудобно. Подготовку к свадьбу влюблённые не скрывали, но дату хранили в тайне.

К слову, Super одним из первых узнал о тайной свадьбе Бородиной и Сердюкова. Эксклюзивные подробности и видео с церемонии ищите здесь.

* Запрещён в РФ.