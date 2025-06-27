На Украине передумали наказывать Верку Сердючку за песни на русском

Власти Украины передумали наказывать за исполнение песен на русском языке известного по образу Верки Сердючки актера Андрея Данилко, так как его действия не противоречат принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом заявил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Нарушений во время исполнения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом", - приводит его слова издание "Главком".

Как объяснил омбудсмен, закон не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом или фонограмм. При этом он заявил, что проверки по этому вопросу продлятся еще месяц, они также затронут организаторов выступления, которые в том числе использовали русский язык.

Ранее Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Данилко, который исполнил на концерте несколько песен на русском языке. По утверждению омбудсмена, артист нарушил закон в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон, который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.