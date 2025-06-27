Состояние отца Жанны Фриске вызывает серьезные опасения

Сестра покойной певицы рассказала, что произошло.

© WomanHit.ru - МК

Проблемы начались еще 15 июня — в девятую годовщину смерти Жанны. Владимир Борисович тогда жаловался на боли в поджелудочной и не смог долго оставаться на кладбище.

Но сегодня ситуация стала критической, давление подскочило до 190, пульс достиг 122 ударов в минуту. Дочь Наталья вызвала скорую, но отец отказывается ложиться в больницу.

«Как его уговорить, я не знаю…» — с тревогой пишет Наталья в своем блоге. У Владимира Фриске давние проблемы с сердцем, но ситуацию усугубляет сильный стресс.

В июне он признавался, что переживает из-за невозможности общаться с внуком Платоном (12 лет), сыном Жанны и Дмитрия Шепелева.

«Я ищу возможность связаться с Платошей… Может, его настроили против нас? Если так — стоит ли рвать сердце?» — говорил он в интервью.

Сейчас давление удалось снизить, но врачи настаивают на госпитализации. Поклонники Жанны переживают за здоровье ее отца и надеются, что он согласится на лечение. Напомним: Владимир Фриске — единственный, кто продолжает публично бороться за возможность видеться с Платоном. Его эмоциональное состояние остается крайне тяжелым.