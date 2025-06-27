72-летний отец Фриске согласился обратиться к врачу после ухудшения состояния

72-летний отец певицы Жанны Фриске Владимир согласился обратиться к врачу после ухудшения состояния. Три дня у него не снижается давление.

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Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Мой врач в понедельник выходит из отпуска, тогда и попробую прилечь», - рассказал Владимир.

Он отметил, что врачи предлагают ему лечь в больницу. Однако отец Жаны Фриске опасается, что некому будет следить за домом.

Дочь Владимира Фриске Наталья рассказывала, что вызывала ему скорую. Давление у отца поднимается до 190, скачет пульс. Она назвала отца «упертым, как баран». Медики скорой сбили давление, но призывали обязательно лечь в больницу. Уговорить родственника сделать это она не могла.

Владимир Фриске давно страдает от проблем с сердцем. За последние годы он перенес смерть дочери, разборки с ведущим Дмитрием Шепелевым из-за внука.

15 июня в день годовщины смерти дочери Владимиру Фриске стало плохо. Он жаловался, что болит поджелудочная.