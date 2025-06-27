В Москве требуют отменить мероприятие с певицей Манижей

Участники движения «Сорок сороков» потребовали отменить мероприятие с певицей Манижей, которое запланировано в одном из баров столицы на 29 июня. Общественники считают событие проявлением неуважения к обществу.

© Passion.ru

Заявление организации, направленное в прокуратуру Москвы 27 июня, оказалось в распоряжении издания «Абзац».

В нем говорится, что в заведении Москвы планируется дискуссия «Мультивселенная города». В ней должна участвовать певица Манижа. Вход на мероприятие свободный. Движение «Сорок сороков» в обращении отмечает, что певица осудила спецоперацию, «открыто симпатизирует иноагентам», а также выразила сочувствие террористам после трагедии в «Крокусе».

«Считаем планируемое выступление Манижи проявлением огромного неуважения к нашему обществу и памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», - сказано в заявлении.

Правозащитники просят принять меры по запрету мероприятия.

Ранее сообщалось, что Манижа осталась без концертов в России, Беларуси и Казахстане. Единственный ее заработок – корпоративы. Артистка повысила гонорар за выступление до 1,5 млн.