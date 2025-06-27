Ди Каприо приехал на «свадьбу века» в Венецию с молодой возлюбленной

27-летняя Виттория Черетти прилетела вместе с Леонардо Ди Каприо в Венецию — там с 26 по 28 июня проходит свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Папарацци удалось заснять парочку на улице, на подъезде к месту, где проходит церемония. Совместных снимков влюбленных сделать не вышло — Лео шел за Витторией, тем не менее пользователи Сети остались в восторге.

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Модель не просто выглядела роскошно, но ещё и, как по сценарию, с улыбкой посмотрела в объектив. «Выглядит так, будто замуж выходит она», «Роскошное платье, роскошная Виттория», «А когда свадьба с Леонардо?» — пишут читатели Daily Mail. Актер, судя по фото, хотел остаться инкогнито — натянул кепку так, чтобы козырек закрыл лицо, и уже стал мемом в соцсетях.

К слову, поговаривают, что Ди Каприо готовится сделать предложение руки и сердца Черетти — единственной, с кем впервые за много лет он нарушил правило не встречаться с девушками старше 25 лет. Вместе они уже более двух лет.