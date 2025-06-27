На днях состоялся концерт Веры Брежневой в Кишинёве. Не обошлось без конфузов. Так, певица, выступая под фонограмму, чуть не упала со сцены. Во время исполнения хита «Близкие люди» артистка споткнулась и закричала от испуга — песня при этом продолжила играть.

К счастью, сама Вера отнеслась к маленькой неприятности с юмором. Оправившись от чудом не состоявшегося падения, она поправила причёски и с улыбкой продолжила шоу.

Правда, как подметили коллеги из Woman.ru, это не единственная неприятность, связанная с выступлением. Оказывается, на концерт была продана лишь половина билетов. При этом стоимость одного составила около трёх тысяч рублей

О том, что Брежнева, как и её коллега по сцене Светлана Лобода, собирают неполные залы, выступая за рубежом, сообщалось и прежде. Подробнее о причинах читайте здесь.