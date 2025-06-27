Дочь Успенской оправдалась за слова о сумасшествии

Плаксина утверждает, что ее неправильно поняли

Дочь Любови Успенской вызвала бурную реакцию недавними словами. 35-летняя Татьяна Плаксина отметила, что «сходить с ума — это приятно», однако понимания со стороны общественности не нашла. Сегодня наследница королевы шансона попыталась объяснить, что она подразумевала вовсе не душевную болезнь. «Людей сильно затриггерило мое высказывание. Они не поняли суть данного изречения — сходить с ума значит не болеть психологически, а выйти за грани того, что ты считал возможным», — оправдалась за свои слова Татьяна. Плаксина отметила, что каждый из нас постоянно «сходит с ума» по разным причинам. Например, когда влюбляется, потеряв голову, или когда сильно расстроен. Дочь Успенской призвала не воспринимать ее слова буквально. «Несколько раз подумайте о том, что вам говорят», — заключила знаменитость. Ранее Любовь Залмановна высказалась об избраннике своей наследницы. По словам певицы, она его пока не видела, ведь возможность встретиться с ней молодой человек еще должен заслужить.