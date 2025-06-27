Критик объяснил, что даст Борисову членство в Американской киноакадемии

Членство в Американской академии кинематографических искусств и наук является почетным достижением для российского актера Юры Борисова. Как сообщает News.ru, об этом заявил режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров.

Он напомнил, что это звание присуждается за заслуги в кинематографе, после номинации на престижные премии вроде «Оскара» и «Золотого глобуса» или их получения.

«Членство в Американской киноакадемии ни к чему не обязывает, это не гарантирует контракты. Контракты заключаются актерскими агентствами. Юра Борисов заключил контракт с очень хорошим актерским агентством», — сказал Шнейдеров.

Он добавил, что Борисов также получит право голосовать на следующей церемонии вручения «Оскара». По его словам, это почетно.

Напомним, что Американская академия кинематографических искусств и наук, вручающая премии «Оскар», включила Борисова в список новых приглашенных членов. Если приглашения примут все кандидаты, то состав организации достигнет 11 120 человек.