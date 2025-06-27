Стало известно, почему Пугачева передумала продавать поместье в Солнечногорске

Алла Пугачева передумала продавать поместье в Солнечногорске за 225 млн рублей. Певице надоело снижать цену и выслушивать критику о ремонте в доме. Теперь она планирует сдавать поместье в аренду за 700 тысяч в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации Mash, семья Аллы Борисовны приняла решение пару месяцев назад. Владельцам не нравилось, что цена постепенно снижалась на 5-10 млн. Теперь поместье будут сдавать. На его территории расположены дом с камином, баром, бильярдом и лифтом, собственная береговая линия c пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр, а также релакс-зона.

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