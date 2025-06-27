«Фабрика звезд», новый проект и замужество: как изменилась Ирина Тонева

Россия узнала об артистке Ирине Тоневой после того, как она спела хит «Понимаешь» и вошла в группу «Фабрика». Зрительницы копировали прическу и стиль одежды певицы, плакаты с изображением группы висели в комнатах по всей стране.

Сегодня знаменитости исполняется 48, в честь чего Starhit вспомнил ее биографию.

Ничего не ждала от кастинга

Ирина родилась 27 июня 1977 года в поселке Голицыно-2, который впоследствии стал городом Краснознаменском. Папа девочки служил в космических войсках, а мама работала инженером. Тонева была первым музыкантом в семье — с детства она уверенно выступала на утренниках, ходила на вокал и бальные танцы.

Несмотря на то, что Ирина пела с оркестром военно-космических сил и занималась в студии при училище эстрадно-джазового искусства, профессию она выбрала не творческую — получила специальность «химик-технолог по коже и меху». Кроме того, несколько лет она проработала на Кунцевском заводе. Преподаватели были недовольны — опасались, что химикаты негативно повлияют на голос. В результате Тонева выбрала мир музыки и уволилась.

Однако, жалеть ей не пришлось — уже через несколько дней девушка наткнулась на объявление о поиске талантов в первую «Фабрику звезд». Близкая подруга настояла на участии Ирины в кастинге. На успех Тонева не надеялась, но организаторам она понравилась и попала в проект.

«Думала, вельветовые "трубы", синюю кофточку-водолазочку надену обтягивающую, чтоб было выразительно. И решу там, пойду я на кастинг или не пойду. В итоге решилась», — рассказывала артистка.

На заре карьеры артистку запомнили в простых топах, свободных джинсах с игривой короткой стрижкой. Дуэт с Павлом Артемьевым с композицией «Понимаешь» стал одним из самых популярных номеров первой «Фабрики».

«Фабрика»

Творческий путь продолжился в трио «Фабрика». Для клипов девушкам подбирали похожие платья и костюмы, однако вне сцены Тонева предпочитала наряды необычного кроя: пальто-трансформеры, брюки-юбки, сапоги на деревянной танкетке. Ирина признавалась, что такие необычные наряды сразу западают ей в душу.

За пять лет совместной работы группа в составе Тоневой, Сати Казановой и Саши Савельевой выпустила хиты «Лелик», «Рыбка», «Зажигают огоньки». Концертный график «Фабрики» всегда был расписан на несколько месяцев вперед. Составы менялись, однако Тонева всегда оставалась в строю. Сначала на место ушедшей в свободное плавание Сати Казановой пришла Екатерина Ли, затем в группе появилась Александра Попова. После Саша Савельева ушла в декрет — ее место заняла Мария Гончарук.

Вместе с гастролями Тонева успевала принимать участие в телепрограммах. Так, в 2005 году она появилась в шоу «Сердце Африки». В 2013 году артистка поступила в школу актерского мастерства Германа Сидакова и спустя год дебютировала на сцене в экспериментальном спектакле «Повесть о Сонечке».

Сольный проект

Отдельной вехой в деятельности Ирины можно считать сольную карьеру. Хоть певица и не уходила из «Фабрики», она создала проект TONEVA. Знаменитость рассказывала, что его удалось реализовать благодаря единомышленникам.

«Как-то раз с группой "Фабрика" мы были на радио Next. Я и один из местных креативщиков, как сейчас помню, сели прямо на пол и стали болтать о стилях музыки. Оказалось, он еще басист в своем коллективе, играющем пост-рок без вокала, это направление оказалось очень близким мне по духу. Мы вместе пошли дальше — играли, репетировали, писали. А затем с разрешения Игоря Матвиенко мы с Сашей Савельевой стали развивать собственные истории при условии, что это не будет мешать группе», — говорила она.

Новый проект подтолкнул артистку к смене имиджа — Тонева покрасила волосы в платиновый блонд, сочетая белые локоны с темно-вишневой помадой. Образ удивил поклонников, но показался им удачным. При этом многие предположили, что на эксперименты ее подтолкнуло не только творчество, но и романтические отношения.

Тайны личной жизни

Тонева никогда не любила обсуждать свои романы. Годами она скрывала информацию о своих избранниках и отказывалась комментировать слухи. В результате зрителям оставалось лишь гадать, а в СМИ распространялись различные сплетни.

Например, в 2008 году таблоиды писали о любовном треугольнике. Утверждалось, что за Тоневу боролись сразу двое мужчин — Отар Кушанашвили и Юрий Пашков. Ирина выбрала последнего, однако долго эти отношения не продержались.

После стало известно о романе Тоневой с музыкантом Игорем Бурнышевым. Пара встречалась несколько лет, однако в результате Бурнышев женился на ведущей Оксане Устиновой. Поговаривали, что Ирина рассталась с Игорем из-за некоего олигарха, однако был ли он в самом деле — неизвестно.

В конце 2015 года артистка появилась на публике в компании танцора Алексея Брижи. Он был преподавателем и хореографом в проекте Тоневой, а до переезда в Москву жил на Украине. В апреле 2017 года СМИ сообщили, что девушка тайно вышла замуж за танцора — на росписи были только самые близкие друзья пары.

«Безумно за них рада: прекрасная пара, очень подходят друг другу. У нас с Ирой сразу возникло взаимопонимание — много общих интересов, вот как будто всю жизнь знакомы! Считаю, что она будет безупречной супругой Леше — заботливая, добрая, внимательная», — заявляла мать жениха Ирина.

Детали свадьбы малоизвестны, однако Тонева публиковала в социальных сетях свое свадебное платье. Выбор был нестандартным — короткое, с расклешенными рукавами и кружевами. На ногах были не белые туфельки, а черные босоножки.

Несмотря на то, что роль жены Ирине понравилась, с детьми она, по всей видимости, не спешит. Она считает некорректным вопрос о том, как скоро она родит наследника — по мнению Тоневой, распоряжается этим только Бог.