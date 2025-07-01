Новые сектанты шоу-бизнеса: кто из звезд ушел в духовные практики

Сегодня духовные практики перестают быть чем-то экзотическим или модным. Йога, медитация, ретриты — все это помогает поменять образ жизни и развить эмоциональную устойчивость. В этой статье «‎Рамблер» расскажет про звезд, которые углубились в духовенство, и о том, как им это помогло.

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1. Ирина Нельсон: веганство, сухое голодание и кундалини-йога

Основательница и солистка группы REFLEX начала серьезно практиковать йогу и медитацию еще в 1990-х, а с 1998 года полностью перешла на веганское питание. С 2010 года получила сертификат преподавателя кундалини-йоги в Kundalini Research Institute в Лос-Анджелесе и позже основала проект Life108, который вдохновлен представлением о «жизни до 108 лет»

Ирина регулярно проводит ретриты, комбинируя дыхательные техники с практиками сухого голодания, когда тело отдыхает без воды и пищи в небольших дозировках — это, по ее словам, «перезагрузка на всех уровнях». В публичных выступлениях звезда рассказывает, что после таких ретритов появляется легкость, ясность мышления и улучшение сна.

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2. Сати Казанова: глубокая медитация и санскритские практики

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Певица занимается восточными практиками уже около 12 лет, из которых восемь преподает. В одном из ашрамов в Германии артистка три дня молчала, не используя гаджеты. После Казанова призналась, что первые сутки «не могла себя вынести», но позже почувствовала устойчивый внутренний покой и глубокую усталость от ума.

Она регулярно проходит ретриты молчания (мауна), динамическую випассану, поет санскритские мантры на частоте 432 Гц и руководит проектом Sati Ethnica. Практики помогли ей выйти из депрессии, она отказалась от поп-музыки и перешла к трекам «трансформирующим и исцеляющим».

3. Марина Девятова: бхакти-йога и кришнаизм

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Марина стала вегетарианкой около 2005 года после посещения скотобойни и серьезно углубилась в бхакти-йогу — направление кришнаистской традиции медитации и преданного служения индуистскому богу Кришне.

Певица Девятова обучает кундалини-йоге, активно занимается практиками медитации и духовного самосовершенствования. Певица признавалась: йога и кришнаизм не просто подарили ее внутренний покой, но и раскрыли творческий потенциал, дав возможность глубже проживать текст песен и культивировать эмоциональную устойчивость.

4. Дэвид Боуи: буддизм и «танец с Богом»

Дэвид Боуи с подростковых лет увлекался буддизмом. В 1967 году обучался в London Tibetan Buddhist Center (Tibet House) и одно время даже подумывал стать монахом.

Позже рок-певец прошел духовное очищение и венчался со своей второй супругой Иман. Он считал брак с ней «освященным Богом». Перед смертью исполнитель настоял на кремации и развеивании праха по буддийским традициям на Бали.

Эти практики дали Боуи глубокое ощущение смысла и облегчение внутреннего одиночества. Творчески он продолжал испытывать влияние буддизма и мистики — это чувствуется в последних альбомах.

5. Леди Гага: саундхилинг и дыхательные практики

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Леди Гага давно борется с тревожностью и паническими атаками. В интервью певица рассказывала, что ретриты, дыхательные практики, йога и медитация стали мощными инструментами ее восстановления после эмоционального и физического выгорания.

С 2017 года она практикует саундхилинг с тибетскими поющими чашами, дыхательные упражнения и сочетает это все с живыми майндфулнес-сессиями для фанатов. По словам певицы, это комплекс внутренних работ помог ей избавиться от хронического стресса и укрепить связь с собой.

6. Дэн Харрис: кундалини и медитации

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Известный ведущий «Good Morning America» пережил публичную паническую атаку, после чего он обратился к тибетской кундалини и майндфулнес-медитации. Об этом он рассказал в собственной книге «На 10% счастливее».

Харрис посещал ретриты у Тара Рокаса и Пема Чодрона, ввел в жизнь ежедневную практику дыхания, совмещая ее с регулярной терапией. Результатом духовной работы над собой стали снижение панических симптомов, улучшение концентрации и устойчивое состояние внутреннего спокойствия.

Таким образом, духовные практики поддерживают многих звезд при работе с тревожностью, депрессией и творческими кризисами. В каком-то смысла они дают им шанс на новую, более счастливую и наполненную жизнь.

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