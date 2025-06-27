Янковский рассказал, как родители угрожали ему Суворовским училищем

Актер Иван Янковский рассказал, что родители угрожали ему Суворовским училищем за еще один «шаг не туда». Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».

В беседе с журналистами артист признался, что его человеческое становление сильно отличается от того, что об этом думают окружающие люди. Янковский опроверг, что добился успехов в актерской карьере благодаря своей фамилии — он отметил, что «ничего не получал "по звонку"». Кроме того, его старались воспитывать строго.

«Родители говорили, что, если еще шаг "не туда", то можно и в Суворовское, условно говоря. За что я им сейчас очень благодарен», — сказал он.

Янковский также заявил, что его дед Олег Янковский многое дал ему. В первую очередь — это «познание того, что такое тишина, когда вокруг тихо и хорошо». Отдельно артист рассказал, что после выхода сериала «Слова пацана» его накрыла бешеная популярность — люди кричали ему из машин, пропускали в очередях и бесплатно кормили в ресторанах.