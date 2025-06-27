Александр Марин рассказал, как Табаков заставил его вернуться в Россию

Заслуженный артист РФ Александр Марин признался, что вернуться в Россию из Канады его заставил актер Олег Табаков. В передаче «Однажды…» на НТВ он рассказал, что артисту удалось «перевернуть его сознание» одним вопросом.

Марин начинал карьеру в театре Олега Табакова. Однажды он отправился на гастроли за границу, а после успеха решил перебраться в Канаду. Карьера артиста в новой стране активно развивалась — его работы отмечали престижными премиями, выдавали гранты за сотрудничество с зарубежными коллегами. Возвращаться на Родину Марин не планировал, пока Табаков серьезно с ним не поговорил.

«Вернулся я полностью после того, как Олег Павлович Табаков задал мне вопрос: "Сашка, а ты где хочешь быть похоронен?". Я ответил: "Как где? Конечно, здесь, в России. Это мой дом, Родина моя". Он говорит: "Так что же ты дурака валяешь? Переезжай! Какие проблемы?" Он просто одним вопросом перевернул мое сознание», — рассказал артист.

Марин тяжело переживал смерть Табакова. По словам Александра, актер стал для него больше, чем просто коллегой или наставником — он относился к нему как к отцу.