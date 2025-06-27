Киркорова раскритиковали за неуважительное отношение к кресту
Певец продемонстрировал свою новую одежду, но опять попал под волну критики.
Филипп Киркоров продемонстрировал подаренную ему на прошедший день рождения новую одежду, но опять попал под волну критики. Все дело оказалось в крестах, висящих на совсем не надлежащих местах.
Видео с демонстрацией нового комплекта из пиджака и джинсов Филипп продемонстрировал на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Певец рассказал, что это — подарок от его друзей. Однако, многие тут же заметили, вся одежда Киркорова украшена крошечными пришитыми крестиками.
«Крест на груди должен быть, а не ниже пояса болтаться. Лично я мусульманка, даже мне это не нравится!», «Кресты на брюках, на коленках???? Вы с ума сошли???», «По-моему, крестики носят не на штанах! Ничего святого!», — оставили свои комментарии пользователи сети. Другие же юзеры отметили, что Филипп очень сильно похудел и выглядит нездорово: «Очень похудел, прямо на себя не похож. Что случилось?», «Филипп выглядит очень не здорово!», «Боже, что с ним? Дикция, речь не внятная. Еле стоит. Его приближенные не видят, что он совсем плох?»