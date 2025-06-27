Киркорова раскритиковали за неуважительное отношение к кресту

Певец продемонстрировал свою новую одежду, но опять попал под волну критики.

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Филипп Киркоров продемонстрировал подаренную ему на прошедший день рождения новую одежду, но опять попал под волну критики. Все дело оказалось в крестах, висящих на совсем не надлежащих местах.

Видео с демонстрацией нового комплекта из пиджака и джинсов Филипп продемонстрировал на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Певец рассказал, что это — подарок от его друзей. Однако, многие тут же заметили, вся одежда Киркорова украшена крошечными пришитыми крестиками.