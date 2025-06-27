Киркорова раскритиковали за неуважительное отношение к кресту

Мослента

Певец продемонстрировал свою новую одежду, но опять попал под волну критики.

Киркорова раскритиковали за неуважительное отношение к кресту
© Мослента

Филипп Киркоров продемонстрировал подаренную ему на прошедший день рождения новую одежду, но опять попал под волну критики. Все дело оказалось в крестах, висящих на совсем не надлежащих местах.

Видео с демонстрацией нового комплекта из пиджака и джинсов Филипп продемонстрировал на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Певец рассказал, что это — подарок от его друзей. Однако, многие тут же заметили, вся одежда Киркорова украшена крошечными пришитыми крестиками.

«Крест на груди должен быть, а не ниже пояса болтаться. Лично я мусульманка, даже мне это не нравится!», «Кресты на брюках, на коленках???? Вы с ума сошли???», «По-моему, крестики носят не на штанах! Ничего святого!», — оставили свои комментарии пользователи сети. Другие же юзеры отметили, что Филипп очень сильно похудел и выглядит нездорово: «Очень похудел, прямо на себя не похож. Что случилось?», «Филипп выглядит очень не здорово!», «Боже, что с ним? Дикция, речь не внятная. Еле стоит. Его приближенные не видят, что он совсем плох?»