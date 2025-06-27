10 лучших ролей Тоби «Человека-паука» Магуайра

«Человек-паук 1–3», 2001–2007, реж. Сэм Рейми / «Человек-паук: Нет пути домой», 2021, реж. Джон Уоттс. Студия Columbia много кого рассматривала на роль Человека-паука, но режиссер Сэм Рейми увидел Магуайра в «Правилах виноделов» и твердо решил, что это должен быть он. Хотя актер не был похож ни на одно из предыдущих воплощений Питера Паркера, с образом он справился превосходно. Благодаря «Человеку-пауку» Магуайр стал звездой первого эшелона, а жанр кинокомикса получил очередное новое дыхание (в конце 90-х, после провала «Бэтмена и Робина», продюсеры принялись было его хоронить). Лента Рейми продолжилась двумя сиквелами, а вот четвертую часть снять так и не удалось. После этого студия решила перезапустить франшизу с участием Эндрю Гарфилда (так появилась дилогия «Удивительный Человек-паук»), а затем персонаж — уже в исполнении Тома Холланда — присоединился к кинематографической вселенной Marvel. В третьем фильме с Холландом «Нет пути домой» Магуайр (как и Гарфилд) вернулся к роли Питера Паркера — спустя 20 лет после того, как впервые надел красно-синее трико.