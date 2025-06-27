10 лучших ролей Тоби «Человека-паука» Магуайра

Газета.Ru
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Актер Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 3», 2007 год
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Актер Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 3», 2007 год 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Плезантвиль», 1998, реж. Гэри Росс. После без малого 10 лет попыток пробиться и заявить о себе Магуайр присоединился к актерскому составу семейной драмы Энга Ли «Ледяной ветер», где ему досталась роль 16-летнего сына главных героев, четы Худов, который также выступает рассказчиком. После этой работы молодому артисту стали поступать интересные предложения. Одним из таких стала главная роль в «Плезантвиле» — полнометражном дебюте Гэри Росса, будущего режиссера «Фаворита», «Голодных игр» и «8 подруг Оушена». Фэнтезийное драмеди про брата и сестру (ее изобразила Риз Уизерспун), которые оказываются заперты в черно-белом пятидесятническом сериале про идеалистический городок, провалилось в прокате, однако осталось во многих сердцах — наравне с «Шоу Трумана», вышедшим в том же году.
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«Плезантвиль», 1998, реж. Гэри Росс. После без малого 10 лет попыток пробиться и заявить о себе Магуайр присоединился к актерскому составу семейной драмы Энга Ли «Ледяной ветер», где ему досталась роль 16-летнего сына главных героев, четы Худов, который также выступает рассказчиком. После этой работы молодому артисту стали поступать интересные предложения. Одним из таких стала главная роль в «Плезантвиле» — полнометражном дебюте Гэри Росса, будущего режиссера «Фаворита», «Голодных игр» и «8 подруг Оушена». Фэнтезийное драмеди про брата и сестру (ее изобразила Риз Уизерспун), которые оказываются заперты в черно-белом пятидесятническом сериале про идеалистический городок, провалилось в прокате, однако осталось во многих сердцах — наравне с «Шоу Трумана», вышедшим в том же году. 
© New Line Cinema
«Правила виноделов», 1999, реж. Лассе Халльстрём. Следом Магуайр сыграл главного героя в экранизации романа Джона Ирвинга «Правила виноделов». Картина о Гомере Уэллсе, который изучал профессию акушера-гинеколога в сиротском приюте времен Второй мировой, а затем отправлялся в масштабное путешествие, была номинирована на «Оскар» в пяти категориях, включая «Лучший фильм», и выиграла две статуэтки. Одну получил Ирвинг, лично адаптировавший свой роман для большого экрана, а вторая досталась Майклу Кейну, который изобразил наставника Уэллса, доктора Уилбера Ларча.
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«Правила виноделов», 1999, реж. Лассе Халльстрём. Следом Магуайр сыграл главного героя в экранизации романа Джона Ирвинга «Правила виноделов». Картина о Гомере Уэллсе, который изучал профессию акушера-гинеколога в сиротском приюте времен Второй мировой, а затем отправлялся в масштабное путешествие, была номинирована на «Оскар» в пяти категориях, включая «Лучший фильм», и выиграла две статуэтки. Одну получил Ирвинг, лично адаптировавший свой роман для большого экрана, а вторая досталась Майклу Кейну, который изобразил наставника Уэллса, доктора Уилбера Ларча. 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Погоня с дьяволом», 1999, реж. Энг Ли. Из «Ледяного ветра» Магуайр перебрался и в следующий фильм Энга Ли — ревизионистский вестерн «Погоня с дьяволом», где его партнерами стали Скит Ульрих, Джеффри Райт и певица Джуэл. Действие ленты разворачивается во времена Гражданской войны в США. В центре сюжета — группа мужчин, которая присоединяется к миссурийским бушвакерам — партизанам, воюющим на стороне Конфедератов.
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«Погоня с дьяволом», 1999, реж. Энг Ли. Из «Ледяного ветра» Магуайр перебрался и в следующий фильм Энга Ли — ревизионистский вестерн «Погоня с дьяволом», где его партнерами стали Скит Ульрих, Джеффри Райт и певица Джуэл. Действие ленты разворачивается во времена Гражданской войны в США. В центре сюжета — группа мужчин, которая присоединяется к миссурийским бушвакерам — партизанам, воюющим на стороне Конфедератов. 
© Universal Pictures

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«Вундеркинды», 2000, реж. Кёртис Хэнсон. Между культовыми «Секретами Лос-Анджелеса» и «8 милей» режиссер Кёртис Хэнсон снял комедийную драму «Вундеркинды» про писателя, который преподает литературное мастерство в университете и параллельно никак не может закончить свой второй роман. Самого героя сыграл Майкл Дуглас, а Магуайру досталась роль одного из его одаренных учеников — тех самых «вундеркиндов». В прокат фильм провалился, причем дважды: после неудачной первой попытки в феврале 2000 года студия Paramount решилась выпустить его еще раз в ноябре, под объявление номинантов на «Оскар» (сценарий, монтаж и песня), с новой промо-кампанией, но тоже потерпела неудачу.
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«Вундеркинды», 2000, реж. Кёртис Хэнсон. Между культовыми «Секретами Лос-Анджелеса» и «8 милей» режиссер Кёртис Хэнсон снял комедийную драму «Вундеркинды» про писателя, который преподает литературное мастерство в университете и параллельно никак не может закончить свой второй роман. Самого героя сыграл Майкл Дуглас, а Магуайру досталась роль одного из его одаренных учеников — тех самых «вундеркиндов». В прокат фильм провалился, причем дважды: после неудачной первой попытки в феврале 2000 года студия Paramount решилась выпустить его еще раз в ноябре, под объявление номинантов на «Оскар» (сценарий, монтаж и песня), с новой промо-кампанией, но тоже потерпела неудачу. 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Человек-паук 1–3», 2001–2007, реж. Сэм Рейми / «Человек-паук: Нет пути домой», 2021, реж. Джон Уоттс. Студия Columbia много кого рассматривала на роль Человека-паука, но режиссер Сэм Рейми увидел Магуайра в «Правилах виноделов» и твердо решил, что это должен быть он. Хотя актер не был похож ни на одно из предыдущих воплощений Питера Паркера, с образом он справился превосходно. Благодаря «Человеку-пауку» Магуайр стал звездой первого эшелона, а жанр кинокомикса получил очередное новое дыхание (в конце 90-х, после провала «Бэтмена и Робина», продюсеры принялись было его хоронить). Лента Рейми продолжилась двумя сиквелами, а вот четвертую часть снять так и не удалось. После этого студия решила перезапустить франшизу с участием Эндрю Гарфилда (так появилась дилогия «Удивительный Человек-паук»), а затем персонаж — уже в исполнении Тома Холланда — присоединился к кинематографической вселенной Marvel. В третьем фильме с Холландом «Нет пути домой» Магуайр (как и Гарфилд) вернулся к роли Питера Паркера — спустя 20 лет после того, как впервые надел красно-синее трико.
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«Человек-паук 1–3», 2001–2007, реж. Сэм Рейми / «Человек-паук: Нет пути домой», 2021, реж. Джон Уоттс. Студия Columbia много кого рассматривала на роль Человека-паука, но режиссер Сэм Рейми увидел Магуайра в «Правилах виноделов» и твердо решил, что это должен быть он. Хотя актер не был похож ни на одно из предыдущих воплощений Питера Паркера, с образом он справился превосходно. Благодаря «Человеку-пауку» Магуайр стал звездой первого эшелона, а жанр кинокомикса получил очередное новое дыхание (в конце 90-х, после провала «Бэтмена и Робина», продюсеры принялись было его хоронить). Лента Рейми продолжилась двумя сиквелами, а вот четвертую часть снять так и не удалось. После этого студия решила перезапустить франшизу с участием Эндрю Гарфилда (так появилась дилогия «Удивительный Человек-паук»), а затем персонаж — уже в исполнении Тома Холланда — присоединился к кинематографической вселенной Marvel. В третьем фильме с Холландом «Нет пути домой» Магуайр (как и Гарфилд) вернулся к роли Питера Паркера — спустя 20 лет после того, как впервые надел красно-синее трико. 
© KPA/Clobal Look Press
«Фаворит», 2003, реж. Гэри Росс. Из «Ледяного ветра» — в «Погоню с дьяволом», а из «Плезантвиля» — в «Фаворита». Основой следующего фильма Гэри Росса, в котором Магуайр снялся между первой и второй частью «Человека-паука», послужила реальная история темной лошадки по кличке Сухарь — невзрачной чистокровной, которая во времена Великой депрессии неожиданно для всех начала побеждать на скачках и превратилась в сенсацию. В этой картине Магуайр предстал в образе полуслепого жокея Реда Полларда, ставшего Сухарю верным другом. Лента была номинирована на семь «Оскаров», включая главный, но темной лошадкой того наградного сезона не обернулась — и уступила во всех категориях (в основном фильму «Властелин колец: Возвращение короля»).
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«Фаворит», 2003, реж. Гэри Росс. Из «Ледяного ветра» — в «Погоню с дьяволом», а из «Плезантвиля» — в «Фаворита». Основой следующего фильма Гэри Росса, в котором Магуайр снялся между первой и второй частью «Человека-паука», послужила реальная история темной лошадки по кличке Сухарь — невзрачной чистокровной, которая во времена Великой депрессии неожиданно для всех начала побеждать на скачках и превратилась в сенсацию. В этой картине Магуайр предстал в образе полуслепого жокея Реда Полларда, ставшего Сухарю верным другом. Лента была номинирована на семь «Оскаров», включая главный, но темной лошадкой того наградного сезона не обернулась — и уступила во всех категориях (в основном фильму «Властелин колец: Возвращение короля»). 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Хороший немец», 2006, реж. Стивен Содерберг. Стивен Содерберг был одним из продюсеров «Плезантвиля» своего товарища Гэри Росса, а затем сам снял Магуайра в черно-белом неонуаре «Хороший немец» с Джорджем Клуни и Кейт Бланшетт — о мрачном заговоре в послевоенном Берлине. Лента старалась мимикрировать под американские фильмы 40-х, за вычетом цензурных требований кодекса Хейса (там присутствуют брань и секс) и с применением современных на тот момент технологий (вроде «зеленого экрана»). 16 лет спустя Магуайр снимется в еще одном любовном письме старому Голливуду — эпике Дэмьена Шазелла «Вавилон» (он тоже придется не по душе многим критикам). А в промежутке — посмеется над престижным телевидением 80-х в комедии «Трофеи Вавилона», пародирующей сериалы-экранизации «Сегун» (по Джеймсу Клавеллу), «Поющие в терновнике» (по Колин Маккалоу) и «Богач, бедняк» (по Ирвину Шоу).
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«Хороший немец», 2006, реж. Стивен Содерберг. Стивен Содерберг был одним из продюсеров «Плезантвиля» своего товарища Гэри Росса, а затем сам снял Магуайра в черно-белом неонуаре «Хороший немец» с Джорджем Клуни и Кейт Бланшетт — о мрачном заговоре в послевоенном Берлине. Лента старалась мимикрировать под американские фильмы 40-х, за вычетом цензурных требований кодекса Хейса (там присутствуют брань и секс) и с применением современных на тот момент технологий (вроде «зеленого экрана»). 16 лет спустя Магуайр снимется в еще одном любовном письме старому Голливуду — эпике Дэмьена Шазелла «Вавилон» (он тоже придется не по душе многим критикам). А в промежутке — посмеется над престижным телевидением 80-х в комедии «Трофеи Вавилона», пародирующей сериалы-экранизации «Сегун» (по Джеймсу Клавеллу), «Поющие в терновнике» (по Колин Маккалоу) и «Богач, бедняк» (по Ирвину Шоу). 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Братья», 2009, реж. Джим Шеридан. Первой работой Магуайра после расставания с Человеком-пауком (не считая камео в «Солдатах неудачи») стала главная роль в военном психотриллере Джима Шеридана «Братья», ремейке одноименной датской ленты Сюзанны Бир, снятой пятью годами ранее. В обеих картинах, вдохновленных гомеровской «Одиссеей», речь идет о солдате с ПТСР, который возвращается из Афганистана после нескольких месяцев в плену, узнает, что его объявили погибшим, и пытается восстановить отношения с братом и женой.
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«Братья», 2009, реж. Джим Шеридан. Первой работой Магуайра после расставания с Человеком-пауком (не считая камео в «Солдатах неудачи») стала главная роль в военном психотриллере Джима Шеридана «Братья», ремейке одноименной датской ленты Сюзанны Бир, снятой пятью годами ранее. В обеих картинах, вдохновленных гомеровской «Одиссеей», речь идет о солдате с ПТСР, который возвращается из Афганистана после нескольких месяцев в плену, узнает, что его объявили погибшим, и пытается восстановить отношения с братом и женой. 
© Planet Photos/Global Look Press

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«Великий Гэтсби», 2013, реж. Баз Лурман. Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо еще в детстве подружились на кастингах (и даже договорились друг другу помогать), а вместе сделали три картины. «Жизнь этого парня» стала для ДиКаприо первой главной ролью, а для Магуайра — первым упоминанием в титрах полнометражного фильма. Затем актеры снялись в независимой ленте «Кафе «Донс Плам» (причем активно пытались помешать ее выходу), а спустя 12 лет воссоединились в масштабной экранизации романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», предпринятой Базом Лурманом. Как и в «Ледяном ветре», Магуайру досталась роль персонажа-рассказчика — он сыграл Ника Каррауэйя, соседа загадочного миллионера Джея Гэтсби (которого изобразил ДиКаприо).
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«Великий Гэтсби», 2013, реж. Баз Лурман. Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо еще в детстве подружились на кастингах (и даже договорились друг другу помогать), а вместе сделали три картины. «Жизнь этого парня» стала для ДиКаприо первой главной ролью, а для Магуайра — первым упоминанием в титрах полнометражного фильма. Затем актеры снялись в независимой ленте «Кафе «Донс Плам» (причем активно пытались помешать ее выходу), а спустя 12 лет воссоединились в масштабной экранизации романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», предпринятой Базом Лурманом. Как и в «Ледяном ветре», Магуайру досталась роль персонажа-рассказчика — он сыграл Ника Каррауэйя, соседа загадочного миллионера Джея Гэтсби (которого изобразил ДиКаприо). 
© Planet Photos/Global Look Press
«Жертвуя пешкой», 2014, реж. Эдвард Цвик. Байопик американского шахматиста Бобби Фишера «Жертвуя пешкой» стал последней крупной ролью Магуайра перед длительной паузой в карьере: после нее он лишь принял участие в озвучании мультфильма «Босс-молокосос», а полноценно на большие экраны вернулся только в 2020-х — в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» и шазелловском «Вавилоне». Фильм Эдварда Цвика рассказывает о противостоянии Фишера с лучшими советскими гроссмейстерами во время Холодной войны, кульминацией которого в 1972 году стал матч за звание чемпиона мира против Бориса Спасского.
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«Жертвуя пешкой», 2014, реж. Эдвард Цвик. Байопик американского шахматиста Бобби Фишера «Жертвуя пешкой» стал последней крупной ролью Магуайра перед длительной паузой в карьере: после нее он лишь принял участие в озвучании мультфильма «Босс-молокосос», а полноценно на большие экраны вернулся только в 2020-х — в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» и шазелловском «Вавилоне». Фильм Эдварда Цвика рассказывает о противостоянии Фишера с лучшими советскими гроссмейстерами во время Холодной войны, кульминацией которого в 1972 году стал матч за звание чемпиона мира против Бориса Спасского. 
© Bleecker Street Cinemas/Global Look Press
Актер Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук», 2002 год
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Актер Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук», 2002 год 
© KPA/Clobal Look Press
Актер Тоби Магуайр в Калифорнии, май 2025 года
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Актер Тоби Магуайр в Калифорнии, май 2025 года 
© Chris Tuite/Global Look Press

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве актера, дольше всего играющего героя комиксов Marvel, Тоби Магуайру потребовалось всего лишь не играть Питера Паркера около 15 лет — примерно столько прошло между третьим «Человеком-пауком» Сэма Рейми и третьим «Человеком-пауком» Джона Уоттса, где артист вернулся к главному образу в своей карьере. Фильмография Магуайра, однако, не ограничивается лентами о приключениях «дружелюбного соседа» в красно-синем трико. За три с половиной десятилетия в кино актер успел поработать со многими крупными режиссерами — Стивеном Содербергом, Энгом Ли, Базом Лурманом и Кёртисом Хэнсоном. А также заработать скандальную славу азартного покериста — и вместе со своим товарищем Леонардо ДиКаприо стать прототипом «Игрока X» из фильма Аарона Соркина «Большая игра».

27 июня Тоби Магуайр отмечает свой 50-летний юбилей.