«Помоги мне, Боже»: Слава заявила, что пережила предательство

Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась, что пережила предательство самых близких людей. Как сообщает Starhit, она сорвалась на эмоции в социальных сетях.

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В публикации она задалась вопросом, почему окружающие решили, что могут «пользоваться, врать, всячески обижать на самом деле, очень хрупкое и ранимое существо». Сланевская призвала их остановиться, подчеркнув, что больше не будет терпеть подобное отношение.

«Помоги мне, Боже, быть сильной, терпеливой, а главное — здоровой физически и психически», — добавила звезда.

За артистку встревожились не только поклонники, но и коллеги. Например, Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками, а Татьяна Терешина отметила, что при этом всем Слава «выглядит шикарно». Фанаты также осыпали Сланевскую комплиментами и посоветовали ей не обращать внимания на обидчиков.