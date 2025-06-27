Судебные приставы разыскивают Леонида Агутина

Леонида Агутина разыскивают судебные приставы из-за неуплаты долга. Об этом стало известно «Страстям».

В 2018 году музыкант создал ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Певец владеет долей в 35% в компании. Отметим, что с 2023 года продюсерский центр показывает нулевую прибыль и расходы.

Согласно открытым данным, 27 мая 2025 года в отношении компании Леонида Агутина было возбуждено исполнительное производство. Указано, что приставы разыскивают музыканта из-за неуплаты страховых взносов на сумму 1 тысяча рублей.

Сам певец пока никак не комментировал задолженность.

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Напомним, Леонид Агутин также владеет компанией ООО «На сиреневой луне». Организация не имеет задолженностей и не показывает выручку уже три года подряд.

Ранее мы писали о том, что цена билетов на июльский концерт Агутина в «Лужниках» достигает 630 тысяч рублей.