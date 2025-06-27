Актер Роман Попов ослеп на один глаз после рецидива рака

Актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», ослеп на один глаз и ждет химиотерапию после рецидива онкологического заболевания. Об этом сообщает Starhit.

По словам Попова, сейчас он продолжает сниматься в кино, однако некоторые планы пришлось изменить. В частности, актер отказался от поездки на детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового, который ежегодно проходит в Артеке.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — прокомментировал свое состояние Попов.

Напомним, что в 2018 году у артиста обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Попову потребовалась дорогостоящая операция, после которой актер долго восстанавливался. Лишь в 2021 году он прекратил противосудорожную терапию. В июне стало известно, что у звезды «Полицейского с Рублевки» случился новый судорожный приступ.