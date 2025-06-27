Долги из-за Украины, отказ от алкоголя и личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов долгие годы дарил свой голос голливудским актерам, а после заслужил всенародную популярность благодаря роли в «Полицейском с Рублевки». News.ru рассказал, что происходит в личной жизни актера и как он относится к спецоперации.

Чем прославился Бурунов?

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве. Будущий артист мечтал стать летчиком и поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, однако не закончил его из-за плохой успеваемости. Уже позднее он решил поступить в Театральный институт имени Щукина, где получил актерское образование.

«Я понял, что не армейский человек, когда туда попал. С моей психоорганизацией, тревожной и впечатлительной, это, наверное, совсем не мое», — говорил он.

Свою карьеру Бурунов начал как актер озвучания. Именно его голосом говорят известные западные актеры, вроде Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа и Мэттью Макконахи. На экране артист впервые появился в 2002 году — дебютной работой стала роль в сериале «Кодекс чести».

Личная жизнь

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. В ноябре прошлого года он заявил, что расстался с возлюбленной, однако так и не раскрыл ее имени. Артист признался, что разрыв негативно повлиял на его состояние и спровоцировал сесть на диету — актер похудел уже на 14 кг.

«Слушайте, расставание — это маленькая смерть. Была часть тебя, и ее нет. Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, не скоро. Там йодом не помажешь», — рассказал артист на одном из телешоу.

Бурунов также заявил, что собирается разобраться в своей личной жизни к 50 годам и завести полноценную семью. Сейчас он читает специализированные книги по воспитанию детей и работает над собой.

Отметим, что на днях актер посетил день рождение певицы Анны Асти. На мероприятие он прибыл с Екатериной Леви, с которой Бурунова связывают романтические отношения.

«Только время покажет, является ли она той самой, единственной. Мои требования просты: внимание и взаимопонимание», — комментировал ситуацию артист.

Напомним, что Бурунов также признавался, что страдал от алкогольной зависимости. Однако, шесть лет назад он справился с пагубными пристрастием и больше не выпивает.

Отношение к спецоперации

Бурунов признавался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине. На фоне отсутствия предложений в России ему пришлось брать кредиты и занимать деньги у знакомых.

«Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, но случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014 год, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — говорил артист.

Актер не комментировал свое отношение к специальной военной операции, однако в 2024 году заявлял, что не может представить себе жизнь без России.

Сейчас Бурунов продолжает заниматься творческой деятельностью. В частности, он задействован в съемках фильма «Алиса в стране чудес». Также в марте СМИ писали, что актер задолжал ФНС более 10 млн рублей налогов, однако представители артиста сообщали, что в базе произошел сбой и на самом деле у Бурунова нет таких долгов.