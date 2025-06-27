Стала известна стоимость помолвочного кольца Дранги и Муцениеце

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала обладательницей роскошного кольца, подаренного женихом Петром Дрангой.

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Аккордеонист вручил избраннице изделие из белого золота с бриллиантом круглой огранки массой 3,57 карата, обрамленным россыпью мелких камней. Ювелирный эксперт Григорий Бакатов высказал предположение, что кольцо приобретено в бутиках ювелирного дома Mercury.

Ориентировочная стоимость подобного украшения составляет 6,6 миллиона рублей. Финансовое положение Дранги позволяет такие приобретения: артист востребован в театральных проектах и активно сочиняет музыку для спектаклей. Об этом информирует KP.RU.

По имеющимся сведениям, музыкант преклонил колено перед возлюбленной во время отдыха в Сочи, узнав о ее беременности. С обручальным кольцом на безымянном пальце Муцениеце появилась на публике в рамках Забайкальского кинофестиваля.