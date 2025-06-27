NBC News: Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
Полиция Лос-Анджелеса разыскивает злоумышленников, ограбивших дом голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.
По их данным, сейчас ведутся поиски трех человек. Установлено, что они перелезли через забор, а затем через окно проникли в дом Питта.
"Воры обыскали дом и забрали неизвестное количество различных вещей", - передает телеканал.
Что именно было украдено, а также стоимость похищенного - не уточняется.
NBC News добавляет, что ограбление виллы Питта - не единственное за последние месяцы в Лос-Анджелесе, когда жертвами становятся звезды.
Так, в феврале этого года были ограблены дома актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана.