Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает злоумышленников, ограбивших дом голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.

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По их данным, сейчас ведутся поиски трех человек. Установлено, что они перелезли через забор, а затем через окно проникли в дом Питта.

"Воры обыскали дом и забрали неизвестное количество различных вещей", - передает телеканал.

Что именно было украдено, а также стоимость похищенного - не уточняется.

NBC News добавляет, что ограбление виллы Питта - не единственное за последние месяцы в Лос-Анджелесе, когда жертвами становятся звезды.

Так, в феврале этого года были ограблены дома актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана.