Появились новые детали скандала с Гузеевой

Группа граждан подала заявления в полицию на известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву. Ее заподозрили в соучастии в мошенничестве, пишет «Московский комсомолец».

В 2021 году некий бизнесмен начал широкомасштабную рекламную кампанию, в рамках которой предлагал приобрести на начальной стадии строительства фахверки на индонезийском острове Бали.

Все виллы строились практически в режиме реального времени — люди могли оперативно наблюдать за тем, как преображается их участок земли. После того, как проект лопнул, камеры были отключены и вещание прекратилось.

Заказчики отправляли различные суммы — $165 тыс., $500 тыс. Всего через кошелек застройщика, на который потерпевшие отправляли деньги, прошло порядка $8 млн.

Ларисе Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве

В кампании, отметили журналисты, активно участвовала Гузеева. Она в красках рекламировала будущие уютные дома на тихом острове.

Пострадавшие, когда ситуация обострилась, стали писать телеведущей в социальных сетях, предупреждать, что она связалась с мошенником. Она, по данным авторов статьи, все предупреждения игнорировала.

По словам обманутых клиентов, Гузеева снималась в рекламных роликах на протяжении всей кампании, с 2021 по 2025 год. Вместе с тем, адвокаты утверждают, что она приняла участие в ней только в 2025 году.

Заказчики отметили, что компетентным органам необходимо выяснить степень вовлеченности актрисы в кампанию, был ли заключен с ней контракт и ряд других вопросов.