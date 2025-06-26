Вика Цыганова резко высказалась о Максиме Виторгане

Известная российская певица Вика Цыганова заявила, что бывший муж журналистки Ксении Собчак, актер Максим Виторган, оказавшийся в Израиле во время эскалации конфликта с Ираном, выглядит жалко и убого. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Виторган опубликовал в соцсетях короткое видео из Израиля. В ролике он рассказал, что после ударов по населенному пункту спустился в бомбоубежище. После того, как тревога закончилась, он вышел и решил купить свежий круассан, чтобы «порадовать себя».

«Какой же жалкий тип, этот Виторган! Шутит, а глазки-то бегают, и по сторонам оглядывается»,— отметила Цыганова.

По словам певицы, «12-дневная война» вывела на чистую воду многих артистов, изображавших пацифистов.

Цыганова задала риторический вопрос о том, куда пропала смелость Виторгана из 2022 года, когда он занял четкую антивоенную позицию. Она подчеркнула, что находиться под обстрелом иранских ракет — «это вам не черные квадраты в запрещённых соцсетях постить».

Ранее продюсер Вадим Цыганов сообщил, что его семья перевела на нужды СВО порядка 100 млн рублей.