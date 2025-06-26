Полина Гагарина раскрыла причину разрыва с Фадеевым

Певица рассказала, почему вообще отказалась подписывать контракт после шоу.

Певица Полина Гагарина в откровенном интервью рассказала, почему после триумфа на «Фабрике звезд−2» отказалась от сотрудничества с продюсером Максом Фадеевым. 38-летняя исполнительница хита «Обезоружена» призналась, что уже в 16 лет понимала: их творческие пути разойдутся.

«Мы совершенно разные люди. Сейчас я, конечно, подбираю слова, а тогда говорила прямо», — вспоминает Гагарина о своем юношеском максимализме.

Артистка подчеркивает, что дело было не в музыке. Она до сих пор считает Фадеева «большим музыкантом», ей нравились предложенные песни. Но сам процесс работы не устроил юную певицу.

«Я единственная из фабрикантов, кто не подписал контракт вообще ни с кем», — с гордостью отмечает Гагарина.

В том же интервью певица поделилась яркими воспоминаниями о своем концерте в Лужниках, назвав тот опыт «катарсисом». Она призналась, что до сих пор эмоционально переживает тот вечер, когда чувствовала поддержку целой страны. Интересно, что свой путь на «Фабрику» Гагарина начала с блата — ее рекомендовал педагог по вокалу, хорошо знавший Фадеева. Этот факт певица тоже не скрывает, демонстрируя удивительную откровенность в рассказе о своей карьере.