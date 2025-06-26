Макс Покровский* пожаловался на жизнь в Нью-Йорке

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* (признан в РФ иностранным агентом) заявил в беседе с YouTube-каналом «Sheinkin 40», что его колоссальным образом волнует вопрос, кто станет будущем мэром Нью-Йорка, поскольку он там живет.

«Я люблю всех животных, но не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя $3 за проезд в метро. <…> Я не хочу, чтобы было такое количество мусора в прекрасном Бруклине, прекрасном Бушуике – районе, где я живу», — заявил музыкант.

По словам Покровского, ему также не нравится политика мэра города Эрика Адамса в отношении мигрантов. Артист возмутился, что чиновник «начал собирать мигрантов автобусами» после того, как лидером США стал президент Дональд Трамп.

В марте 2023 года Покровского включили в реестр иностранных агентов в России из-за его резких высказываний и выпуска видеоклипов об СВО.

Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.