Лазарева* высказалась о работе в России

Татьяна Лазарева* вышла на связь с подписчиками в личном Telegram-канале и рассказала, что скучает по проекту, над которым работала в России.

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«А помните такую передачу — "Это мой ребёнок?!" Где на экране бесились дети, а родители судорожно пытались угадать: "Мой — не мой? Вроде уши знакомые… хотя нет, наш косолапенький…" Для детей это был такой детский "Форт Боярд", а для взрослых — настоящее испытание», — написала телеведущая.

«Это, пожалуй, единственная программа, о закрытии которой я до сих пор жалею. Помню, как я пыталась прятаться во всех общественных местах от бегущих ко мне детей с криками: "Здравствуйте, Татьяна Лазаревна!"», — вспомнила Лазарева*.

Кроме того, она попросила участников программы поделиться воспоминаниями.

Ранее стало известно, что у Татьяны Лазаревой*, признанной иноагентом, а также включённой в список террористов и экстремистов, остался долг в РФ. Почти год она не оплачивает штраф по делу об административном нарушении, и на данный момент должна государству почти 43 тысячи рублей.

*Признана иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.