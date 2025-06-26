Названа причина провала Веры Брежневой в Кишиневе

Певице Вере Брежневой, экс-солистке группы «ВИА Гра», не следовала петь вживую на концерте в Кишиневе, заявил в беседе с Ura.ru продюсер Павел Рудченко.

По данным портала, исполнительница сначала пела под фонограмму, затем попробовала вживую исполнить песню «Лепестками слез». Ситуация осложнилась тем, что в ходе концерта артистка споткнулась и чуть не упала со сцены.

Брежнева — выходец из эпохи 90-х и нулевых, когда в моде были «поющие трусы», отметил продюсер. Он добавил, что не стоит ждать от нее каких-то музыкальных талантов или тембральных особенностей.

«Это артист из коллектива, участниц которого собирали не из-за таланта, а визуальной картинки. Петь они не умеют. Конечно, она оконфузилась, зачем вообще начала петь, когда не умеет? Попала в свой же капкан», — разъяснил Рудченко.

Кроме того, исполнительница в Кишиневе пела на русском, при том, что три года назад вместе с тогдашним мужем Константином Меладзе «громко хлопнула дверью и уехала из России». В первые месяцы она пыталась выступать на украинском, но зрители негативно оценили ее потуги, пояснили журналисты.