Юрист раскрыл, ждёт ли Гузееву наказание за рекламу вилл на Бали

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, грозит ли какое-либо наказание актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в связи с тем, что обманутые покупатели вилл на Бали обвинили её в причастности к афере.

«В данном случае речь идёт о том, что Гузеева рекламировала продажу вилл на острове Бали, то есть формировала интерес у людей к этому товару и способствовала его реализации. При этом заказчиком рекламы — рекламодателем — был застройщик, бизнесмен Сергей Домогацкий. И именно рекламодатель несёт ответственность за нарушение законодательства России о рекламе в части содержания информации, предоставляемой для создания рекламы», — объяснил эксперт.

По его словам, Гузеева в соответствии с законом является рекламопроизводителем.

«И ответственность за недобросовестную рекламу несёт только в части оформления, производства и подготовки рекламы. Доказать, что Гузеева имеет отношение к возможному факту мошенничества с виллами, можно только в случае, если удастся доказать, что она знала о планируемом хищении денег и должна была получить материальные выгоды от полученных денежных средств потерпевших. Пока таких доказательств нет и все обвинения в её адрес являются голословными», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в причастности к афере.

Отмечается, что пострадавшими уже числятся 27 человек, которые потеряли свои деньги после покупки недвижимости на Бали у Домогацкого, выдававшего себя в соцсетях за основателя международной строительной компании и миллиардера.

В его соцсетях также появилось интервью с Гузеевой, которое было воспринято как её публичная поддержка и могло ввести людей в заблуждение.