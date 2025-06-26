Аферы, загадочная смерть брата и приговор: история жизни Натальи Дрожжиной

Мало кто до осени 2020 года вспоминал о Наталье Дрожжиной как об артистке. Однако, когда на нее и ее супруга Михаила Цивина завели уголовное дело по факту незаконного присвоения недвижимости семьи Алексея Баталова, окружающим стало интересно, чем ранее занимались супруги и действительно ли решились на аферу. Starhit решил вспомнить жизнь актрисы в день ее 77-летия.

Не хватило рвения

Наталья Георгиевна родилась 26 июня 1948 года в городе Балта Одесской области. С детства она мечтала стать артисткой, но понимала, что для этого потребуется перебраться в Москву. При поддержке тети-балерины девушка осуществила план и поступила в Щукинское училище.

Кинодебют Дрожжиной случился уже в 18 лет — в фильме «Старшая сестра». Однако, ее имя в титрах даже не указали. Уже через два года она получила роль Русалки в картине «В тринадцатом часу ночи», где ее партнерами стали Анатолий Папанов, Георгий Вицин и Спартак Мишулин. Звездный тандем не помог юной артистке, а скорее отвлек от нее внимание.

В 70-е годы Наталья Георгиевна много снималась в кино, но лишь в эпизодических ролях. Зрители увидели ее в образе официантки в «Семнадцати мгновениях весны», Аниты в «Поцелуе Чаниты», сотрудницы радио в «Ищу человека». В 80-е артистка появилась лишь в трех фильмах, в том числе в «Интердевочке». В дальнейшем ситуация с работой только ухудшалась, и последней лентой в фильмографии актрисы значились «Хранимые судьбой».

Карьера артистки могла сложиться иначе, если бы она проявляла больше рвения. Ей предлагали роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», но мама отговорила от участия в провокационных сценах. Кроме того, позднее ее звали в Голливуд, однако тогда Наталья Георгиевна отказалась от переезда из-за мужа Михаила Цивина — ему подобных предложений не приходило.

В результате Дрожжина занялась преподаванием в Университете культуры при Академии управления МВД России, ну а параллельно увлеклась благотворительностью. Она открыла несколько организаций, в том числе фонд «Помощь забытым актерам».

Любовная история

В молодости у Дрожжиной было много поклонников, однако судьбу она связала именно с Цивиным. Правда позднее мужчина рассказал, что в юности Наталья была жената — ради московской прописки. Так тогда делали многие абитуриенты. Сам Цивин уже жил гражданским браком с избранницей Светланой, подарившей ему сына Петра. В начале нулевых женщина умерла.

«Петр жил с моей мамой, а после ее смерти — в нашей с Наташей семье, но давно стал самостоятельным человеком. Я ему купил машину и квартиру. Сейчас он ее сдает. После окончания МГИМО не захотел пойти на дипломатическую работу, а отучился в израильском университете и сейчас на Востоке работает», — рассказывал Цивин.

До своего мужа Дрожжина девять лет встречалась с иностранным дипломатом, но позднее он покинул страну. Познакомившись с Цивиным, актриса забыла о прежних ухажерах. В 1983-м влюбленные поженились, а в 90-е в поисках счастья перебрались во Францию.

В Париже дела складывались не лучшим образом. По словам Шоты Чиковани, Цивин держал продуктовый магазин и закупался сухофруктами, а также пытался зарабатывать на продаже поддельных джинсов. Он утверждает, что в те годы влюбленных называли Мишка «Сухофрукт» и Наташа «Мать Тереза».

Вместе с тем адвокат опровергает, что торговал сухофруктами — по версии супруга актрисы, он оказывал юридические услуги российским и иностранным компаниям и помогал организовывать мероприятия в посольстве вместе с женой. Пара активно занималась благотворительностью — не раз выручали Мариса Лиепу, помогали в организации похорон Татьяны Лиозновой, а однажды даже хотели удочерить девочку из жестоко убитой русской семьи.

«Гробовщиков»

Однако меценаты, не раз заявлявшие о своем желании безвозмездно помогать людям, получили репутацию жуликов и прозвище «гробовщиков». В 2019 году Гитана Леонтенко публично благодарила Дрожжину и Цивина за помощь с фондом Баталова: супруги выполнили последнюю просьбу артиста, свозив его дочь Машу в Венецию. Одна спустя год Гитана обвинила их в махинациях со счетами. Оказалось, что у актрисы и юриста была генеральная доверенность, подписанная вдовой, которая позволяла распоряжаться недвижимостью и средствами Баталовых. Гитана Леонтенко и ее дочь лишились доли в квартире, мастерской, еще двух объектов недвижимости, а также сотен тысяч долларов.

Началось расследование и суды. В ходе процесса вскрылось много интересного. Например, сотрудники Университета МВД опровергли тот факт, что актриса работала у них преподавателем. Прозвучали сведения, что Дрожжина тратила деньги Марии на дорогой парфюм и нижнее белье. Кроме того, в 70-х годах она была замужем за сидевшим в тюрьме цыганским бароном Борисом Буряце, о чем якобы не догадывался Цивин.

Кроме того, некогда друживший с супругами адвокат Александр Островский заявил, что пара «обрабатывала» Наталью Фатееву, чтобы получить ее квартиру. Зампред Союза кинематографистов Клим Лаврентьев также заявил, что в Доме ветеранов сцены супруги обхаживали деятелей искусства, которые остались без помощи близких. На похоронах они заводили знакомства и раздавали визитки, а бывшая домработница заявила, что Дрожжина заставляла ее втираться в доверие к пожилым людям. Друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг говорил, что мошенническим путем было заполучено 18 квартир.

Супруги отрицали обвинения и сетовали, что бывшие друзья превратились во врагов и клевещут на них. Были и те, кто заступался за пару, считая актрису и юриста альтруистами высшей пробы. Наталья Георгиевна подавала встречный иск к Марии, намереваясь расторгнуть договор пожизненной ренты и вернуть девушке все. Окружающие в искренность этого жеста не поверили.

Загадочная смерть брата

Попытки Дрожжиной вжиться в образ жертвы разрушались из-за новых деталей. Выяснилось, что у артистки был брат Владимир, живший в коммуналке вместе с супругой. Сперва Дрожжина благосклонно относилась к невестке, помогала паре с ремонтом, угощала деликатесами. Когда же актриса приобрела для родственника квартиру в центре Москвы, прописывать там женщину она отказалась. Невестка обиделась и ушла из дома, а через несколько месяцев брат умер при странных обстоятельствах.

Если ситуация с Баталовыми разрешилась путем возвращения всех трех квартир, то дело о мошенничестве не закрыли. Появились новые люди, обвиняющие супругов в захвате семейного имущества. Тень Баталовых продолжала преследовать Наталью Георгиевну, ведь за незаконное обогащение она должна возместить Марии более 10 миллионов рублей.

В 2023 году супругам наконец вынесли приговор: Дрожжиной — четыре года условно, а вот Цивину, ответственному за юридические сделки — реальный срок в пять лет. Во время судебного заседания артистка сняла обручальное кольцо и не смотрела в сторону мужа, который рисовал ей сердечки на стекле. Громких новостей о приговорах актриса не комментирует, ссылаясь на дурное самочувствие.