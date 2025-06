Американская ведущая спела в эфире хит «Тату»

Американская актриса и ведущая шоу Келли Кларксон в эфире своего именного шоу спела хит российской группы «Тату» (t.A.T.u). Видео выступления опубликовано на YouTube.

© The Kelly Clarkson Show

Песню Кларксон исполнила в своей регулярной рубрике «Келлиоке».

Первый англоязычный трек дуэта «Тату» «All The Thing She Said» (2002) стал одним из самых успешных синглов года и занял первое место в музыкальных чартах Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В декабре 2002 года группа выпустила первую англоязычную пластинку «200 km/h in the Wrong Lane», продажи которой по миру превысили семь миллионов экземпляров.

Через год «Тату» получили премию Международной федерации производителей фонограмм, став единственной российской группой, получившей награду за миллион проданных в Европе альбомов.

Видео под «All the Things She Said» записывала певица Билли Айлиш, кавер на песню исполняла певица Оливия Родриго.