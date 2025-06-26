Блогер Николай Василенко съел шаурму на капоте красного спорткара Ferrari. Соответствующее видео мужчина опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все по нашей традиции: Ferrari, шаурма, Tеатр Горького», — сказал блогер.

На опубликованных в сети кадрах видно, как блогер едет на красном спорткаре Ferrari за шаурмой, после чего мужчина покупает ее и съедает, сидя на капоте.

Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

До этого сообщалось, что актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero.