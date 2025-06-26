Адвокат рассказала, привлекут ли Гузееву к ответственности за мошенничество

Адвокат Ольга Власова считает, что обвинившим телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве не удастся доказать ее вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как ранее сообщили СМИ, в 2022 году телеведущая советовала приобрести виллу у застройщика Сергея Домогацкого. Одна из пострадавших заявила, что заплатила 200 тысяч долларов предпринимателю, но виллу так и не получила. Сейчас стройка заморожена, а застройщик отказывается возвращать деньги и предоставлять документы. Всего в полицию подали заявление шесть человек.

«Доказать прямое участие или сговор с Гузеевой будет сложно. Вряд ли ее привлекут. Другое дело, что надо быть разборчивее, соглашаясь на предложения подобного характера», — прокомментировала ситуацию Власова.

Ларисе Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин подтвердил слова коллеги. Если Гузеева выступала просто рекламным лицом, не зная, что проект мошеннический, то привлечь ее едва ли возможно.