Алла Михеева вернулась на ТВ

Стало известно, каким будет новый сезон на телеканале "Пятница!". О ближайших премьерах "Пятницы!" на закрытом ужине для партнеров рассказал продюсер и генеральный директор канала Николай Картозия.

Ужин проходил в поп-ап ресторане Константина Ивлева на киностудии "Амедиа", который построен специально для съемок нового шоу "Полная посадка". Это стресс-тест для поваров, которые должны отработать смену в действующем ресторане и обеспечить полную посадку. Перед этим они получают мастер-класс от Ивлева по приготовлению блюд и подаче. Премьера состоится на "Пятнице" этой осенью.

"РГ" уже писала о том, что Олеся Иванченко исполнила главную роль в сериале "Няня Оксана". Это дебют ведущей "Натальной карты" в кино. Премьера в сентябре, все серии выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Натан стал ведущим шоу "Последний шеф". Русские шеф-повара отправятся в Азию, чтобы проверить себя в экстремальных условиях. Они сами будут искать и добывать ингредиенты для приготовления блюд, а в финале приготовят ужин в мишленовском ресторане. Премьера запланирована на осень.

Алла Михеева - телеведущая, журналистка, экс-ведущая рубрики "Острый репортаж" в шоу "Вечерний Ургант", - вернулась на ТВ. Михеева стала ведущей тревел-шоу "Запретная Индия". Она покажет, какой разной может быть страна: индийское кино, сказочные храмы, миллиардеры из трущоб и самые большие IT-кластеры в мире. Премьера в конце лета.

У шоу "Выживалити" появилось два спин-оффа: "Выживалити. Наследники" и "Выживалити. Змееловы". Первый - реалити с участием детей звезд. Им предстоит выжить на диком острове и показать, чего они стоят без своих знаменитых мам и пап. Среди участников: сын Децла Тони Толмацкий, дочь Глюкозы Рей, дочь Славы Саша Морозова, дочь Михаила Турецкого Эммануэль и другие. Съемки проходили в Таиланде, премьера летом.

В шоу "Выживалити. Змееловы" каждую неделю новая команда звезд проходит испытания в борьбе за миллион рублей. Но среди них есть "змея", которая саботирует процесс. Задача участников - вычислить "змею", иначе выигрыш достанется ей. Ведущий - Вадим Демчог. Съемки проходили во Вьетнаме, премьера осенью.

Летом выйдет романтическое реалити "Ставка на любовь" с Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Это дебют Топалова как телеведущего. Девять звездных пар отправятся на остров, чтобы проверить свои отношения на прочность и побороться за денежный приз.

Реалити "Большие девочки" в новом сезоне предстанет в семейном формате: вместе с девочками в шоу будут участвовать их мамы. Возглавляет состав наставников и тренеров шоу "Большие девочки. Дочки-матери" по-прежнему Этери Тутберидзе.