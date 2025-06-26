Суд в Москве оштрафовал Викторию Боню за рекламу психотропного отвара

Ведущую Викторию Боню оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков. Речь идет о рекламе психотропного отвара аяваски в соцсетях.

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Как сообщает Life.ru, суд в Москве назначил Боне штраф в размере 50 тыс. рублей.

На заседании выяснилось, что блогер рассказывала в интервью Сергею Косенко, как ей нравится аяваска. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что ее слова демонстрируют положительное отношение к наркотикам. При этом самого Косенко также ранее штрафовали на 50 тыс.

Боню хотели наказать еще в 2023 году за рекламу ретритов. Ведущая называла себя «амбассадором аяваски» в России.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на Боню подали иск о неосновательном обогащении. Однако спустя время истица отказалась от своих требований. В результате судебного разбирательства удалось избежать.